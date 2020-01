Bayern-Schalke streaming e diretta tv, dove vedere Bundesliga 25 gennaio

Bayern-Schalke. Alle 18.30 all’ ‘Allianz Arena’ di Monaco di Baviera il Bayern di Hans-Dieter Flick ospita lo Schalke di David Wagner, il match è valido per la 19.a giornata della Bundesliga. I bavaresi occupano la 2.a posizione in classifica alle spalle del Lipsia capolista con 4 punti in meno, infatti la squadra di Monaco di Baviera ha 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima risale al turno precedente a Berlino contro l’Hertha con il punteggio di 0-4. La formazione ospite di Gelsenkirchen occupa la 5.a posizione con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dall’importante vittoria della ‘Veltins-Arena’ ai danni del Borussia Monchengladbach con il punteggio di 2-0. Un match che si preannuncia interessante su entrambi i versanti con il Bayern che vuole la quinta vittoria di fila e lo Schalke che vorrà quanto meno uscire indenne dall’ ‘Allianz Arena’. Bayern-Schalke sarà arbitrata dal signor Grafe.

Bayern-Schalke, le probabili formazioni. QUI BAYERN- Hans-Dieter Flick si affiderà al 4-2-3-1 con Neuer in porta; i due terzini saranno Pavard e Davies con Boateng ed Alaba al centro della difesa; in mediana spazio per Kimmich e Thiago con Muller, Coutinho e Perisic a supporto di Lewandowski. QUI SCHALKE-Wagner risponderà con il 4-3-1-2 con Schubert in porta; in difesa giocheranno Kenny, Kabak, Nastasic e Oczipka; i tre di centrocampo saranno Caligiuri, Mascarell e Serdar con Harit nel ruolo di trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Gregoritsch e Raman.

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Muller, Coutinho, Perisic; Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick .

Schalke (4-3-1-2): Schubert; Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Harit; Gregoritsch, Raman. All. Wagner.

Bayern-Schalke, come seguire il match in tv e streaming

Bayern-Schalke, info diretta tv e streaming. Il match dell’Allianz Arena valido per la 19.a giornata della Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football, canale 203 del satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.