Bologna, è fatta per Barrow: in arrivo Ibanez

Ieri c’è stata una notevole accelerata tra Bologna e Atalanta per Musa Barrow: le due società hanno finalmente trovato l’accordo per l’attaccante gambiano classe 1998: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus con contratto quadriennale per il giocatore. Il tutto verrà ufficializzato in due giorni riuscendo a sbaragliare la concorrenza del Torino: tappata la prima falla che era il reparto avanzato ora bisognerà andare a mettere a posto anche la seconda che è il reparto arretrato. Detto di Juan Jesus e Lyanco troppo cari, anche se per il secondo forse si farà un nuovo tentativo col Torino in concomitanza con la partita, il Bologna avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dell’Atalanta e si tratta di Roger Da Silva Ibanez: dato il buon rapporto tra le due società potrebbe concludersi con esito positivo anche questo affare. La formula di acquisto sarebbe la stessa di Barrow, cioè prestito con obbligo di riscatto anche se non è chiara ancora la cifra.

Dovesse andare in porto anche l’acquisto del centrale di difesa, vedremo se la società vorrà puntellare la rosa o si fermerà qui: l’obiettivo di Mihajlovic e del Bologna è quello di migliorare il decimo posto dell’anno scorso poi si sa che il campionato potrà riservare e speriamo piacevoli sorprese.