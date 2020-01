Bologna, sorpasso della Roma per Ibanez

Ore concitate in casa rossoblù: sembrava tutto fatto per il passaggio del difensore Roger Da Silva Ibanez dall’Atalanta al Bologna. L’accordo tra le due società era definito come detto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto biennale per 12 milioni di euro con un ingaggio da 500 mila euro per il ragazzo: restava solamente da saldare la percentuale per i procuratori. Nelle ultime ore nell’affare si è inserita di prepotenza la Roma che avrebbe fatto una proposta economicamente più vantaggiosa al giocatore: sarebbe stata pareggiata l’offerta del Bologna che aveva fatto all’Atalanta per quanto riguarda l’acquisizione del cartellino ossia i 12 milioni ma con un ingaggio più alto per il giocatore.

Allo stato delle cose Ibanez sembrerebbe optare per l’offerta fatta dai giallorossi e rigettare quella dei rossoblù: la situazione è in contiuna evoluzione, ma se il difensore dovesse accettare la proposta della Roma, il Bologna dovrà cominciare a guardarsi intorno anche perchè la situazione di emergenza lo richiede; le piste Juan Jesus e Lyanco non sono ancora percorribili, ma bisognerà provvedere nell’immediato per cercare di tappare quella falla che si sta acuendo sempre di più. Buone notizie invece per Orsolini che oggi ha ripreso ad allenarsi col gruppo e potrebbe ma col condizionale d’obbligo mantenere il suo posto nella partita contro il Verona.