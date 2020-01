CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE ATTUALE – Appena passate le feste l’Atalanta si sta concentrando per quella che è la partita contro il Parma: un match considerato come uno scontro diretto per andare in Europa (vista la classifica attuale). Ovviamente ci troviamo in un contesto, quello di gennaio, dove non si parla soltanto di calcio giocato, ma anche di un tema molto particolare: il mercato. I nerazzurri stanno lavorando al meglio per capire quali elementi comprare per rinforzare al meglio la rosa. Ecco le ultime informazioni riguardanti il mondo nerazzurro: sia in entrata che principalmente in uscita.

CALCIOMERCATO ATALANTA: OPERAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

SFOLTIRE E POSSIBILE PLUSVALENZA OROBICA IN ARRIVO – L’Atalanta è intenzionata ad utilizzare la sessione di gennaio principalmente per sfoltire la rosa: Kjaer, Arana e Ibanez sono gli elementi che molto probabilmente abbandoneranno la squadra, ed è per questo che per loro si sta trovando una possibile soluzione. In entrata molto probabilmente si effettueranno pochissimi interventi: difesa e fasce laterali con qualche innesto. Sempre parlando di cessioni, ci potrebbe essere una partenza di una pedina molto importante: con l’obbiettivo di far debuttare qualche giovane del vivaio nerazzurro. I dettagli sulla possibile operazioni verranno citati nelle prossime settimane di calciomercato.