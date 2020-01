Calciomercato Lecce, piace Cetin della Roma

In questi ultimi giorni di calciomercato, il ds giallorosso Mauro Meluso ha intenzione di regalare almeno un centrale difensivo al tecnico Fabio Liverani. Fra i vari profili sondati dal sodalizio di via Colonnello Costadura vi è quello di Mert Cetin, di origine turca in forza alla Roma di Fonseca. Difensore giovanissimo, ha solo 23 anni, e molto talentuoso, comincia la sua carriera da professionista in patria, nelle squadre dell’Haccetepe e Genclerbirligi, in cui colleziona 27 presenze con 1 gol. Lo scorso 16 agosto, la Roma ufficializza l’arrivo del difensore di Cantaya per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. All’ombra del Colosseo, scende in campo 5 volte. Inoltre, sempre in questa stagione, a Novembre, debutta in Nazionale maggiore nel match vinto per 0-2 contro Andorra, dopo aver compiuto tutta la trafila in quelle giovanili. Adesso si ragiona su un suo probabile trasferimento nel Salento, che potrebbe realizzarsi qualora Petrachi dovesse decidere di mantenere in rosa il brasiliano Juan Jesus. E chissà se alla corte di Fabio Liverani, in cui si giocherà il posto con Lucioni, Rossettini e Meccariello, Cetin possa giocare con continuità e far vedere tutto il suo talento, in modo tale da giustificare l’investimento dei capitolini su di lui effettuato la scorsa sessione estiva di trattative…