Casertana-Potenza. Alle ore 15.30 allo stadio ‘Alberto Pinto’ di Caserta la Casertana di mister Cino Ginestra ospita il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, il match è valido per il recupero della 20.a giornata del girone C di Serie C. I campani occupano la 13.a posizione con 27 punti all’attivo (6 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro il Rende per 2-2 in trasferta e la gara interna contro la Virtus Francavilla per 1-1. I lucani, invece, occupano la 5.a posizione in classifica con 40 punti all’attivo (12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 ottenuto contro il Catania allo stadio ‘Massimino’. Il tecnico dei campani, Ginestra, ha detto la sua sulla sfida contro i lucani: “Quella contro il Potenza è la partita più dfifficile dell’inizio del nuovo anno. Affronteremo un Potenza che sta facendo molto bene in questa stagione. Fondamentale sono i classici quaranta punti, che sono il nostro obiettivo stagionale, al momento abbiamo sette punti sopra i playoff e un punto dal decimo posto, ultima posizione che consente l’accesso ai playoff. E’ pià facile starne dentro che fuori dai playoff” (tuttoc.com). Un match che si preannuncia interessante per entrambe le squadre con i campani che vogliono avvicinarsi alla 10.a posizione, mentre per i lucani anche un pareggio potrebbe andar bene. Casertana-Potenza sarà diretta dal signor Cristian Cudini della sezione di Fermo, coaudiuvato dai signori Bruno e Laudato.



Casertana-Potenza, come seguire il match in tv e streaming

Casertana-Potenza non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.