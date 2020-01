Catanzaro-Monopoli. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di Gianluca Grassadonia ospita il Mondopoli di Giuseppe Scienza, il match è valido per la 21.a giornata del girone C di Serie C. I calabresi sono in piena zona playoff, infatti occupano la 6.a posizione con 32 punti all’attivo (9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro il Picerno per 1-0 e il Bisceglie per 2-1, entrambe le gare si sono giocate al ‘Ceravolo’. I pugliesi, invece, occupano la 5.a posizione dopo gran parte del campionato tra la 2.a e la 3.a piazza del girone C, Monopoli reduce da due sconfitte consecutive contro l’Avellino per 0-2 e la Paganese per 0-1, gare giocate al ‘Veneziani’. Non vede l’ora di scendere in campo il centrocampista Francesco Corapi, tornato al Catanzaro. Ecco uno stralcio delle due parole: “Per me è una grande emozione tornare a vestire la maglia della squadra della mia città e sono in trepidazione in vista del mio debutto ufficiale. Spero di dare il mio contributo a questa squadra che può fare solo bene” (tuttoc.com). Sempre sul fronte mercato, in casa Catanzaro si registra la cessione di Maita al Bari. Catanzaro-Monopoli sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coaudivato dai signori Giorgio Rinaldi di Roma 1 e da Daisuke Emanuele Yoshikawa, sempre di Roma 1.

Catanzaro-Monopoli, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Monopoli non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.