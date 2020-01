Cavani verso Barcellona, addio al PSG oramai imminente

Non tornerà in Italia Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano sembrava destinato a tornare nel Bel Paese – destinazione Napoli – ma non sarà così. Pareva tutto pronto per un suo approdo all’Atletico Madrid, ma l’infortunio di Luis Suarez nel Barcellona ha cambiato tutto. I blaugrana sono tornato prepotentemente sul mercato e vogliono chiudere, portando così al Camp Nou il bomber 32enne. L’attaccante è oramai ai margini del PSG, date le ottime prestazioni di Mauro Icardi con la maglia dei parigini.

Ultimamente, Cavani ha giocato solamente degli spezzoni con la maglia dei francesi, dimostrando di essere ancora integro nonostante l’età e qualche infortunio di troppo. C’è però un grosso intoppo: il prezzo del cartellino. Infatti, il PSG non intende lasciar partire per pochi soldi Cavani. L’intenzione di non svendere la propria punta, ha fatto ritirare alcune pretendenti come appunto l’Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG richiederebbe ben 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra alta per un quasi 33enne. La trattativa sembra dunque tortuosa, ma il Barca dovrà rinunciare a Suárez per ben 4 mesi. Complice un grave infortunio al ginocchio. La partenza di Cavani resta comunque imminente, dato che lascerà il PSG in estate qualora non si concretizzi il trasferimento in questo mercato invernale.