Sfida con il sapore di Serie A quella tra Cittadella e Benevento. I veneti allenati da Roberto Venturato sono in piena zona play-off, avendo disputato un campionato di Serie B sopra le righe. Nonostante il quinto posto in classifica, la squadra non può definirsi “tranquilla”. Infatti, le inseguitrici Chievo Verona, Salernitana e Frosinone sono a una o massimo due lunghezze dai veneti, i quali non vincono da due giornate. Una sconfitta interna con la Virtus Entella e l’ultimo pari esterno con lo Spezia, hanno fatto perdere terreno al Cittadella che ora avrà il difficile compito di affrontare la capolista Benevento.

Gli uomini di Inzaghi stanno dominando, essendo al primo posto con 47 punti, ben 13 in più del Pordenone secondo in classifica. I campani sono un rullo compressore inarrestabile, anche se l’ultimo pareggio con il Pisa ha interrotto una serie positiva di vittorie che durava da 7 turni. Calcio d’inizio ore 15, sabato 25 gennaio.

Cittadella-Benevento diretta tv e streaming, dove vedere Serie B sabato 25 gennaio

Il match valido per il campionato di Serie B, Cittadella-Benevento, in programma sabato 25 gennaio ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti tv della Serie B in questa stagione e mette a disposizione degli abbonati anche l’app che permette agli utenti di vedere il match in streaming, direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!