Questa sera alle ore 21 allo stadio stadio San Vito-Gigi Marulla, si disputerà Cosenza-Crotone, posticipo anticipo della 20.a giornata del campionato di Serie B.

Cosenza-Crotone, presentazione del match

Derby calabrese importante quello odierno con i padroni di casa in piena lotta salvezza e bisognosi di punti visto che si trovano al terz’ultimo posto con 20 punti ma a solo -3 dal sest’ultimo che vorrebbe dire permanenza nella serie cadetta; va ricordato però che la squadra di mister Pietro Braglia prima della sosta invernale aveva ottenuto due vittorie consecutive fondamentali: la prima sul campo del Pisa per 3-1 e la seconda in casa contro l’Empoli per 1-0, dunque sei punti che hanno permesso ai silani di rientrare a stretto giro salvezza.

Discorso opposto per gli ospiti guidati Giovanni Stroppa che sono al terzo posto con 31 punti e a -4 dal Pordenone secondo e hanno buone possibilità di salire direttamente nella massima serie dopo due stagioni di purgatorio. Anche la squadra crotonese viene da un ottimo momento con tre vittorie prima della sosta dove ha sconfitto Livorno e Trapani in casa rispettivamente per 2-1 e 3-0 e Frosinone in trasferta per 2-1. Nel girone di andata c’è stato qualche ko di troppo (sei) e per lottare per la promozione in questo girone di ritorno ci vorrà un pò più di continuità.

La gara del girone d’andata giocata lo scorso 24 agosto allo stadio Scida terminò a reti bianche, mentre i precedenti disputati al San Vito sono tre e tutti vinti dai padroni di casa senza mai incassare reti.

L’arbitro della gara sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Macaddino di Pesaro e Pasquale Cangiano di Napoli. Quarto ufficiale di gara sarà Antonio Di Martino di Giulianova.

Cosenza-Crotone, probabili formazioni

Cosenza (4-3-1-2): Perina; Corsi, Idda, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Mungo; Garritano; Tutino Maniero.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi Vaisanen Curado Martella; Rohden Barberis Molina; Firenze Budimir Stoian.

Cosenza-Crotone, diretta tv e streaming

Il match Cosenza-Crotone valevole per la 20.a giornata giornata del campionato cadetto in programma alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico dell'ex calciatore Stefan Schwoch;

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.