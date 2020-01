Cremonese-Pisa. Alle ore 21 allo ‘Zini’ di Cremona la Cremonese di Massimo Rastelli ospita il Pisa di Luca D’Angelo, il match è valido per la 22.a giornata del campionato di Serie B e verrà trasmesso in diretta su Dazn. I grigiorossi non stanno vivendo una stagione memorabile fin ora, infatti la società ha richiamato Rastelli al posto dell’esonerato Baroni, ma le cose non sono effettivamente cambiate. La Cremonese occupa la 17.a posizione con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da due pareggi consecutivi contro il Venezia (0-0) e l’Entella nell’ultimo turno (1-1). Il Pisa, invece, occupa la 14.a posizione con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce da tre pareggi consecutivi contro Frosinone (0-0), Benevento (1-1) e Juve Stabia nell’ultimo turno (1-1).

Cremonese-Pisa sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni di Lecco, coaudiuvato dai signori Luigi Rossi di Rovigo e Marco Scatragli di Arezzo, mentre il quarto uomo sarà il signor Simone Sozza di Seregno.



Cremonese-Pisa, le probabili formazioni. QUI CREMONESE- Rastelli si affiderà al 3-4-3 con Agazzi tra i pali; Mogos, Claiton e Bianchetti saranno i tre difensori; i due esterni di centrocampo saranno Crescenzi e Migliore con Valzania e Castagnetti in mezzo; nel tridente offensivo spazio a Piccolo, Ciofani e Cervavolo. QUI PISA- D’Angelo risponderà con il 4-3-1-2 con Gori in porta; Birindelli e Lisi saranno i due terzini con Ingrosso ed Aya a formare la coppia centrale; i tre di centrocampo saranno Marin, Gucher e Fisher; Minesso sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Fabbro e Masucci.



Cremonese (3-4-3): Agazzi; Mogos, Claiton, Bianchetti; Crescenzi, Valzania, Castagnetti, Migliore; Piccolo, Ciofani, Ceravolo. All. Rastelli.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Ingrosso, Aya, Lisi; Marin, Gucher, Fisher; Minesso; Fabbro, Masucci. All. D’Angelo.

Cremonese-Pisa, come seguire il match in tv e streaming

Cremonese-Pisa, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 19.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese. Questo match però verrà anche trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), infatti la Rai ha i diritti per gli anticipi del venerdì di Serie B.