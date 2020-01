Empoli-Chievo Verona, diretta tv e streaming, dove vedere Serie B venerdì 24 gennaio

Anticipo di Serie B affascinante quello tra Empoli e Chievo Verona, in programma venerdì 24 gennaio. La stagione dei toscani fino ad adesso è stata alquanto deludente: la squadra di Muzzi è al quintultimo posto in classifica, alla pari del Venezia che milita nella quindicesima posizione. Un’andamento pessimo quello dei toscani, i quali si ritrovano a lottare per la permanenza in Serie B quando l’obiettivo era quello di tornare in A il più presto possibile. La vittoria non arriva da ben sei giornate e le ultime cinque partite sono state un alternarsi a pareggi e sconfitte. L’ultima di misura contro la Juve Stabia.

Mancano i gol di Mancuso all’Empoli e Muzzi spera in una prestazione super del proprio attaccante venerdì contro il Chievo, compagine che sta vivendo un momento altalenante ma che si è rivitalizzata grazie alla vittoria con il Perugia nell’ultima giornata di campionato. I veneti sono in piena zona play-off, ma il sesto posto con 29 punti non garantisce a Marcolini di stare tranquillo. Dunque una vittoria contro l’Empoli, porterebbe maggiori sicurezze. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 24 gennaio.

Empoli-Chievo Verona, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie B venerdì 24 gennaio

Il match di Serie B, Empoli-Chievo Verona, in programma venerdì 24 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per il campionato di Serie B 2019/20. Appuntamento da non perdere su DAZN, che mette a disposizione pure l’app per poter vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc. Tutta la redazione di SuperNews vi augura una buona visione!