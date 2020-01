FIFA 20: upgrades massicci per il Liverpool, Van Dijk 91 ovr!

Gli aggiornamenti FIFA 20 ai ratings del 24 gennaio sono stati positivi per la squadra più in forma del momento: il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds sono una macchina inarrestabile in Premier League e ora anche su FIFA 20, la squadra inglese sta diventando intrattabile. Sono molti giocatori potenziati in questo mese per i Reds. Spicca senza dubbio Virgil Van Dijk. Il difensore olandese, secondo all’ultima edizione del Pallone d’Oro, passa dal 90 ovr di inizio stagione a 91. Negli ultimi anni, solo Sergio Ramos aveva toccato tali livelli. Impressiona il +2 in marcatura e contrasto: entrambe le stats dell’olandese sono ora a 93.

Oltre a Van Dijk, upgrades pure per Mane che passa da 89 a 90 ovr, Firmino (da 87 a 88), Alisson (da 89 a 90) e Alexander-Arnold (da 84 a 85). Com’era prevedibile, la difesa è stato il reparto più potenziato nel Liverpool essendo la migliore in Premier League con sole 15 reti subite in 23 gare. Gli upgrades e i downgrades non riguardano solamente i campioni d’Europa in carica. Scopriamoli insieme.

Upgrade storico per El Kun Aguero, downgrade per De Gea

Finalmente è arrivato anche il momento di Sergio Aguero. Il bomber del Manchester City non aveva mai raggiunto 90 ovr. Queste ultime apparizioni tra Premier e coppe da parte de El Kun, hanno convinto la EA al potenziamento del 31enne argentino, passato finalmente a 90 ovr. Tra le stats lievitate, ne notiamo due in particolare: la freddezza, passata da 90 a 91 e la finalizzazione, ora 94. Oltre ad Aguero, ritorno a 89 over per Manuel Neuer mentre arriva un’ennesimo e sostanzioso downgrades per David De Gea. Il portiere del Manchester United è in un momento critico e passa da 89 di ovr a 88. Spicca il suo 81 di presa, mentre i riflessi passano da 92 a 91. Depotenziato anche Giorgio Chiellini, ora 88 ovr. Che dire, questo mese di gennaio ha fatto felici più che altro i tifosi del Liverpool!