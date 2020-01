Genoa, parla l’agente di Radu: “Non ha senso restare”

Dopo la partita di Coppa Italia contro il Torino, in cui il Genoa è uscito con l’onore delle armi ai calci di rigore, è tempo di pensare al campionato e all’imminente partita contro il Verona dell’ex Juric: ma in questi momenti tiene banco il mercato, sopratutto per quanto riguarda gli scontenti. In questo caso si tratta del portiere Radu, ormai diventato secondo dopo l’acquisto di Mattia Perin dalla Juventus; l’agente del giocatore Crescenzo Cecere ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alla scelta del tecnico Nicola.

Così ha dichiarato: “La posizione di classifica del Genoa non dipende certo da lui, per vincere bisogna fare goal. Rispettiamo la scelta del Genoa ma per come è statta presa è stata una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo. Ci sono stati cinque allenatori e tutti hanno promosso Radu. Nicola ha deciso che il portiere titolare del Genoa sarà Perin, quindi la crescita del ragazzo continuerà altrove. Ci stanno cercando diverse società in Italia e all’estero, perchè Radu è uno dei portieri molto forti sul panorama internazionale sul mercato in questa sessione, ma abbiamo sposato il progetto Inter, e la stessa società non ha intenzione di privarsi di Radu. La cosa più sensata di questo momento è tornare all’Inter, non ha senso restare al Genoa.”