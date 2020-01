Helveg: “Eriksen arriva in un club con grande storia. Inter da scudetto con lui”

Eriksen all’Inter, il giudizio di Helveg. Il centrocampista danese è stato il grande colpo del calciomercato invernale e si appresta a fare il suo esordio in maglia nerazzurra questa sera contro la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Il trasferimento di Eriksen nel campionato italiano ha suscitato tanto clamore anche in Danimarca e, in particolare, l’ex calciatore Thomas Helveg ha parlato così ai microfoni del quotidiano locale Ekstra Bladet: “Essere un giocatore di calcio è una delle cose più belle se vivi in Italia, si vive il calcio anche in un modo diverso. Sei un esempio e una superstar. Eriksen conosce la pressione dell’ambiente ed è abituato a giocare negli stadi più grandi del mondo e questo lo aiuterà. Ci saranno grandi aspettative per Christian. Deve assicurarsi di portare l’Inter al traguardo e non è necessariamente facile farlo. Arriva in un club con una grande storia e c’è qualche responsabilità in più. Ma è pronto per questo modo diverso di vedere le cose, perché è abituato a giocare ai massimi livelli. L’Inter ha un desiderio incredibile di tornare a vincere il campionato, del resto quello nerazzurro è il club più vicino alla Juventus che è stata la dominatrice degli ultimi anni”.