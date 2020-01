Inter Cagliari probabili formazioni Coppa Italia: turnover massiccio per Conte

INTER CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI – VERSO LA SFIDA

Inter e Cagliari si affronteranno Martedì 14 Gennaio alle ore 20:45 a San Siro, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. L’Inter, testa di serie della competizione, attendeva il risultato della sfida tra Cagliari e Sampdoria per conoscere il suo prossimo avversario in Coppa Italia: ad avere la meglio è stato il Cagliari, che ha superato l’ostacolo Sampdoria battendola per 2 a 1 (reti di Cerri, Ragatzu e Gabbiadini). L’Inter di Conte cercherà di onorare il più possibile la competizione e provare a vincerla: l’ultima vittoria della Coppa Italia da parte dei nerazzurri risale al 2010-2011, la stagione dopo il Triplete. Il Cagliari di Maran, vera sorpresa di questo inizio di stagione, viene da un periodo non positivo in campionato, con quattro sconfitte nelle ultime quattro partite, e proverà a rialzarsi a cominciare da questa delicata sfida di Coppa Italia. Il Cagliari nella sua storia centenaria non ha mai vinto la Coppa Italia, l’Inter l’ha vinta ben 7 volte: i nerazzurri partono come favoriti ma il Cagliari di quest’anno ci ha abituati a grandi partite e risultati straordinari, dunque resta un avversario temibile per chiunque lo affronti.

INTER CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI – TURNOVER PER ENTRAMBI GLI ALLENATORI?

Le parole di Conte nel post-partita di Inter-Atalanta, oltre ad evidenziare i limiti della rosa in chiave di calciomercato (segnale per la dirigenza), erano volte ad evidenziare anche le continue assenze che nel corso della stagione ha dovuto affrontare tra infortuni più o meno gravi e squalifiche. Ecco che questo match può essere molto importante in vista dello sviluppo della stagione: far rifiatare chi ha bisogno, far mettere minuti nelle gambe a chi non gioca da tanto, provare da titolare chi ha avuto meno spazio finora. Il turnover, oltre ad essere molto probabile, non risparmierà quasi nessuno: ballottaggi in ogni ruolo. Il Cagliari di Maran è una squadra che deve ritrovare le certezze che sembra aver perso nel corso delle ultime settimane, per farlo il tecnico del Cagliari non attuerà un massiccio turnover come nel caso del tecnico avversario, ma qualche rotazione nell’undici titolare sarà comunque effettuata quasi sicuramente.

INTER CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI – LE SCELTE DI CONTE E MARAN

Antonio Conte si affiderà al solito 3-5-2, ma con interpreti diversi. Capitan Handanovic, reduce da una prova da supereroe contro l’Atalanta, va verso la panchina in favore di Padelli: il portiere sloveno non ha ancora mai riposato dall’inizio della stagione e questa è l’occasione giusta per farlo, lasciando spazio a Padelli fra i pali. In difesa, possibile maglia da titolare per Ranocchia che non vede il campo dall’1 Settembre (seconda giornata di campionato, proprio contro il Cagliari), al suo fianco Skriniar (che ha saltato per squalifica il match contro l’Atalanta) e uno tra Godin e Bastoni. Sull’esterno destro il favorito è Lazaro, sulla sinistra Biraghi è insidiato da Dimarco. A centrocampo possibile riposo per Brozovic in favore di Borja Valero in cabina di regia, al suo fianco favoriti Barella e Sensi su Gagliardini. In attacco possibilità di riposo dia per Lautaro che per Lukaku: più probabile che riposi solo uno dei due, mentre per l’altra maglia da titolare il favorito è Sebastiano Esposito (bocciato Politano dopo le ultime apparizioni in campo).

Rolando Maran confermerà il suo modulo di gioco, il 4-3-1-2. Rafael favorito su Olsen fra i pali, in difesa spazio a Faragò, Pisacane, Walukiewicz e Lykogiannis. Oliva si candida ad una maglia da titolare a centrocampo, al suo fianco Ionita e uno tra Nandez e Castro; sulla trequarti dovrebbe essere confermato l’ex della partita Radja Nainggolan, insidiato comunque da Birsa. In attacco chance per Cerri al fianco di Joao Pedro.

INTER CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Godin/Bastoni; Lazaro, Barella, Borja Valero, Sensi/Gagliardini, Dimarco/Biraghi; Lautaro/Lukaku, Esposito.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael/Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis/Pellegrini; Ionita, Oliva, Nandez/Castro; Nainggolan/Birsa; Joao Pedro, Cerri.