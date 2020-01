Juventus, è quasi fatta per lo scambio Kurzawa-De Sciglio

ULTIME NOVITA’ SULLO SCAMBIO KURZAWA – DE SCIGLIO

Alla fine del mercato invernale manca solo una settimana e la Juventus è vicina a chiudere il suo primo colpo di questo mercato invernale. Secondo diverse fonti, sia nazionali che internazionali, lo scambio tra terzini Layvin Kurzawa e Mattia De Sciglio è quasi fatto. Entrambi i giocatori avrebbero dato l’OK al trasferimento a titolo definitivo con un contratto fino al 2024 e con uno stipendio di circa 3 / 3,5 milioni di euro. Questo scambio farebbe comodo sia alla Juventus che al Psg perché anche se si parla di uno scambio alla pari, la Juventus potrebbe guadagnarci da un conguaglio visto che il giocatore francese è in scadenza di contratto, mentre il Psg, a cui piace molto il terzino italiano, riuscirebbe a prelevare De Sciglio dalla Juventus dopo che Leonardo ci aveva provato nel mercato estivo ma con esito negativo.

I GIOCATORI

La Juve con questo scambio perderebbe un giocatore criticato dai tifosi ma apprezzato dagli allenatori, come testimoniano le presenze nelle partite che contano. Per Maurizio Sarri, però, Mattia De Sciglio è visto come la riserva di Alex Sandro, ruolo che ricoprirebbe Kurzawa per far rifiatare il terzino brasiliano visto che è l’unico terzino mancino di ruolo nel roster bianconero. Kurzawa è un giocatore con grande talento ma si hanno dubbi sul suo carattere, infatti negli anni in cui era al Monaco era considerato una dei talenti emergenti in quel ruolo ma poi al Psg ha deluso, tanto che anche la stampa francese non lo ama. Se arriverà alla Juventus vedremo cosa sarà in grado di fare.

DE SCIGLIO JUVENTUS: 40 presenze e 1 goal.

KURZAWA PSG: 84 presenza e 8 goal.