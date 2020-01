Juventus più bella senza Cristiano Ronaldo, Dybala-Higuain strepitosi

La rotonda e convincente vittoria da parte della Juventus di Maurizio Sarri nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, ha convinto proprio tutti. I bianconeri hanno dato spettacolo in lungo e in largo allo Stadium, dando sfogo al gioco palla a terra che tanto caratterizza il tecnico toscano. Una Juventus così bella, non l’avevamo mai vista in tutta questa stagione. Un calcio a tratti “totale”, nel quale si sono resi pericolosi tutti: anche Rugani e De Ligt, i quali hanno sfiorato il gol in due occasioni.

Le grandi giocate, gli scambi rapidi nello stretto e i gol hanno caratterizzato la sfida contro i friulani. Mai pericolosi dalle parti di Buffon. Ciò che è balzato all’occhio è stata la grande prestazione da parte dei due uomini offensivi presenti nell’11 titolare: Higuain e Dybala. L’intesa tra i due argentini è stata totale e il primo gol siglato dal Pipita, lo dimostra. C’è stata tra i due l’ossessiva voglia di cercarsi palla a terra durante il match. Ciò che avviene a corrente alternata con la punta di diamante dei bianconeri, ieri non presente in campo: Cristiano Ronaldo.

Dybala e Higuain più liberi di esprimersi in attacco?

Infatti, pur essendo utilissimi in campo quando è presente il portoghese, Higuain e Dybala sembrano più liberi di esprimersi – sia tecnicamente che psicologicamente – senza CR7. Accentratore e marcatore unico della squadra. Pare che l’ex Real Madrid no permetta ai due sud americani di esprimersi al 100% quando lui condivide il fronte offensivo con loro. Il gioco della Juventus in avanti senza il 5 volte Pallone d’Oro, appare più fluido e bello da vedere. Ciò potrebbe causare qualche grattacapo a Sarri? In molti vorrebbero avere i suoi problemi. Il tecnico toscano in ogni caso, può dormire sogni tranquilli: la sua Juventus sta ingranando sul piano del gioco. Anche – e soprattutto – senza uno dei migliori giocatori di sempre in campo.