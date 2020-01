Manchester United-Wolverhampton. Alle ore 20.45 ad ‘Old Trafford’ il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ospita il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, il match è valido per il replay dei 32.esimi di finale di Fa Cup. Le due squadre giungono a questo replay dopo che il 4 gennaio scorso al ‘Molineux’ il match si era concluso sul risultato di 0-0. Per quanto riguarda il cammino delle due squadre in Premier League, lo United è quinto in classifica con 34 punti ed è reduce dall’importante successo per 4-0 nei confronti del Norwich, mentre il Wolverhampton è settimo in classifica con 31 punti ed è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Newcastle. In caso di parità ulteriore si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore.

Manchester United-Wolverhampton sarà diretta sal signor Friend K.



Manchester United-Wolverhampton, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER UNITED-Solskjaer si affiderà al 4-2-3-1 con De Gea tra i pali; i due terzini saranno Wan-Bissaka e Shaw con Lindelof e Maguire al centro della difesa; in mediana spazio per Matic e Fred con James, Pereira e Rashford a supporto dell’unica punta Martial. QUI WOLVERHAMPTON- Espirito Santo risponderà con il 3-4-3 con Rui Patricio in porta; in difesa spazio per Dendoncker, Coady e Saiss; a centrocampo giocheranno Doherty, Neves, Moutinho e Jonny; il tridente offensivo sarà composto da Traoré, Jimenez e Jota.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial. All. Pioli.

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota. All. Espirito Santo.

Manchester United-Wolverhampton, come seguire il match in tv e streaming

Manchester United-Wolverhampton, info diretta tv e streaming. Questo replay di Fa Cup sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.