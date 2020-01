Milan-Sampdoria streaming e diretta tv Sky: dove vedere Serie A lunedì 06/01 ore 15. Allo stadio Meazza di Milano si affrontano Milan e Sampdoria nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A TIM. Arbitra Massa, al VAR c’è Pairetto. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri

Dove vedere Milan-Sampdoria, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Milan-Sampdoria in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Trevisani, affiancato nel commento tecnico da Daniele Adani; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Milan-Sampdoria, Serie A 18.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Milan-Sampdoria sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Meazza sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.