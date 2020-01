Milan-Spal. Alle ore 18 a ‘San Siro’ il Milan di Stefano Pioli ospita la Spal di Leonardo Semplici, il match è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri entrano adesso nella competizione essendosi classificati al 5° posto nella scorsa Serie A, per la squadra di Pioli la Coppa Italia diventa un obiettivo stagionale a maggior ragione dopo la stagione disastrosa fin qui disputata. La Spal cercherà di onorare al meglio questo impegno in quanto la formazione ‘estense’ ha da pensare al campionato e alla salvezza, che è l’obiettivo principale della stagione. La Spal a differenza del Milan ha già superato due turni prima di accedere a questa sfida, nel terzo turno ha eliminato 3-1 la FeralpiSalò, mentre al quarto turno ha superato agevolmente il Lecce per 5-1. La vincente di Milan-Spal affronterà ai quarti di finale il Torino che la scorsa settimana ha eliminato il Genoa ai calci di rigore.

Milan-Spal sarà arbitrata dal signor Davide Ghersini, coadiuvato dai signori Marchi e Lombardi, mentre al VAR ci sarà Abisso, Di Iorio sarà l’assistente AVAR.

Milan-Spal, le probabili formazioni. QUI MILAN– Turnover per Pioli che dovrebbe tornare al 4-3-3 con Antonio Donnarumma tra i pali; i due terzini saranno Conti e Theo Hernandez con il neo acquisto Kjaer e Romagnoli al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Krunic, Bennacer e Paquetà; nel tridente offensivo agiranno Suso, Piatek e Bonaventura. QUI SPAL- Semplici si affiderà al 3-5-2 con Berisha in porta; in difesa giocheranno Cionek, Vicari e Tomovic; a centrocampo spazio per Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti e Igor; i due attaccanti saranno Petagna e Floccari.

Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici.

Milan-Spal, come seguire il match in tv e streaming

Milan-Spal, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai 2. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.