Il pareggio interno contro il Como, ha sorpreso il Monza di Christian Brocchi. Nelle ultime tre partite, le prestazioni della capolista del campionato di Serie C girone A, ha tentennato: due pareggi contro Pontedera e Como con in mezzo la vittoria netta per 3-0 in casa del Novara. Niente allarmismi, ma se non ci fosse stata la rete dell’ex Milan, Paletta, contro il Como sarebbe stata molto dura portare a casa i tre punti.

Ora gli uomini di Brocchi vogliono tornare a dettare legge e l’occasione buona per ripartire ci sarà già da questo mercoledì, contro la Pro Patria. I ragazzi di Javorcic militano a metà classifica e vogliono fare punti per tornare in zona play-off. L’ultima vittoria per 3-0 contro la Pergolettese ha dato fiducia all’ambiente, che veniva da una sconfitta interna per 3-2 con l’AlbinoLeffe. Il match per il Monza si preannuncia insidioso, ma non impossibile da portare a casa. Una vittoria per la squadra brianzola, consoliderebbe il grande vantaggio di 10 punti sul Pontedera, secondo in classifica. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 22 gennaio.

Monza-Pro Patria streaming e diretta tv, dove vedere Serie C mercoledì 22 gennaio

Il match Monza-Pro Patria, valido per la 24a giornata di Serie C girone A, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports mercoledì 22 gennaio a partire dalle 20:45, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Vi auguriamo una buona visione!