Napoli-Lazio, le probabili formazioni: esordio per Lobotka nei partenopei

Napoli-Lazio. Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli si aprono i quarti di finale della Coppa Italia, si affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi, il match è in programma alle ore 20.45. Situazione rovente in casa partenopea con gli azzurri, che dopo la sconfitta interna patita contro la Fiorentina sabato sera, sono in ritiro e che hanno nella Coppa Italia un vero e proprio obiettivo stagionale. In casa Lazio l’umore è alle stelle dopo l’undicesima vittoria consecutiva che è arrivata sabato pomeriggio nel match dell’ Olimpico contro la Sampdoria. Il Napoli negli ottavi di finale ha eliminato il Perugia, mentre la Lazio ha eliminato la Cremonese; la vincente di questo Napoli-Lazio affronterà la vincete di Inter-Fiorentina, match in programma a ‘San Siro’ il prossimo 29 gennaio. Napoli-Lazio sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia, coaudiuvato dai signori Mondin e Di Iorio, al Var ci sarà Nasca di Bari con Costanzo assistente Avar.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

QUI NAPOLI- Gattuso pensa di riproporre lo stesso modulo adottato nelle precedenti gare per questo quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, pertanto il tecnico calabrese probabilmente confermerà il suo 4-3-3 con Ospina ancora una volta tra i pali; i due terzini saranno Di Lorenzo e Hysaj con la coppia centrale composta da Manolas e Luperto; in mezzo al campo ci saranno Allan, Fabian Ruiz e il neo acquisto Lobotka; nel tridente offensivo ci saranno Callejon, Milik e Insigne.

QUI LAZIO- Inzaghi dovrebbe affidarsi agli uomini che gli hanno consentito di ottenere la striscia delle undici vittorie consecutive, pertanto consueto 3-5-2 per il tecnico biancoceleste con Strakosha in porta; in difesa ci saranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu; i due esterni di centrocampo saranno Lazzari e il rientrante Lulic con Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà la stessa del match contro la Sampdoria essendo Correa fermo ai box, dunque sarà Caicedo ad affiancare bomber Immobile.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Lobotka; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi