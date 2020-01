Neymar-Juventus, se sfuma Mbappe il brasiliano è il piano B bianconero

La Juventus sogna in grande per il futuro e la società vuole regalare un campione di spessore ai propri tifosi, che possa infiammare le platee dello Stadium ancora per molto. Il sogno di degli juventini è senza dubbio quello di alzare la tanto desiderata Champions League, sfumata per ben due volte negli ultimi anni di gestione Allegri. Non è bastato l’innesto di Cristiano Ronaldo, il quale è stato decisivo per la vittoria del campionato ma non sufficiente a portare a casa la coppa dalle grandi orecchie nella scorsa stagione. Ora però si punta al futuro e CR7 non è l’uomo su cui puntare date le sue 34 primavere.

Neymar nel mirino bianconero, Mbappe permettendo

La dirigenza vuole un top player giovane e già entrato nell’Olimpo dei campionissimi mondiali. L’uomo più desiderato del momento è senza dubbio Kylian Mbappe ma arrivare al francese è davvero molto difficile. Proprio per questo pare essere tornato di moda il compagno di squadra di Mbappe, il brasiliano Neymar. Gli ultimi rumors affermano di un ritorno di fiamma del Barcellona per O’Ney ma i catalani balbettano e non si decidono a chiudere. Proprio per questo la Juventus potrebbe inserirsi con prepotenza per acquistare il calciatore, che vuole giocare in una squadra che non sia il PSG. L’ex Santos è ai ferri corti con i parigini oramai da molto tempo e la Juve gli fece l’occhiolino nell’estate scorsa. Senza poi dare seguito alla trattativa. In estate però tutto potrebbe cambiare e il nome di Neymar entrerà nella lista juventina qualora non si materializzi il sogno Mbappe.