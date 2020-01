Neymar superbo, il brasiliano resta al PSG, Juve addio?

A Parigi con un Neymar così, si sogna in grande. Il brasiliano del PSG sta incantando sempre di più e il suo futuro potrebbe non essere lontano dalla capitale francese. O’Ney pare essere il leader della squadra, colui che indica cosa fare ai compagni in campo. E la squadra sembra seguirlo. In molti oramai pensavano che la sua stella si stava oscurando. Complici i tanti infortuni e le situazioni extra calcistiche, le quali stavano logorando l’immagine del fuoriclasse brasiliano. In molti pensavano che a Parigi, Mbappe avesse oramai oscurato mr. 220 milioni di euro. È proprio in questi momenti che si vede la personalità del campione. O’Ney l’ha tirata fuori.

Rendimento stellare e giocate da urlo

Neymar lo si può amare o odiare, ma nessuno può negare il suo immenso talento. La vita da separato in casa a Parigi non faceva per lui e grazie alle sue perfomance, O’Ney ha riconquistato i tifosi. Qualora l’ex Barcellona prosegua così, il rinnovo di contratto con il PSG sarà firmato dal classe 1992. Ciò significherebbe un addio alla Juventus, squadra che lo ha seguito fin dall’estate scorsa. I bianconeri volevano provare ad acquistarlo vedendo la sua situazione burrascosa a Parigi. Ma la trattativa era troppo complicata da sbloccare per motivi contrattuali. Ora, lo sarà ancora di più. Neymar si è ripreso il PSG.