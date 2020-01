Nizza-Lione. Alle ore 20.55 all’ ‘Allianz Riviera’ di Nizza i padroni di casa del Nizza guidati in panchina da Patrick Vieira, ex calciatore di Juventus, Inter ed Arsenal tra le tante, sfidano il Lione di Rudi Garcia, ex tecnico del Lille, della Roma e del Marsiglia, il match è valido per gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il Nizza nel turno precedente di Coppa di Francia ed esattamente ai 16.esimi di finale ha eliminato il Red Star, battuto per 2-1; mentre il Lione ha avuto alla meglio del Nantes superato in trasferta con un pirotecnico 3-4.

Coppa di Francia, i risultati degli ottavi di finale:

Angers-Rennes 4-5 t.s

Belfort-Montpellier 5-4 d.c.r

Limonet-Dijon 1-2 t.s

Monaco-Sant Etienne 0-1

Epinal-Lille 2-1

Pau-Psg 0-2

Marsiglia-Strasburgo 3-1

Nizza-Lione (stasera)

In nero le qualificate ai quarti di finale

Nizza-Lione, le probabili formazioni. QUI NIZZA- Vieira si affiderà al 4-3-3 con Benitez in porta; i due terzini saranno Burner e Sarr con Hérelle e Racine a formare la coppia dei difensori centrali; a centrocampo spazio per Cyprien, Lees Melon e Walter; il tridente offensivo sarà composto da Ouna, Maolida e Dolberg. QUI LIONE- Garcia risponderà con il 4-3-1-2 con Lopes tra i pali; in difesa giocheranno Tete, Andersen, Denayer e Marcal; in mezzo al campo spazio per Adelaide, Mendes e Tousart; Aouar sarà il trequartista alle spalle di Dembelè ed Ekambi.

Nizza (4-3-3): Benítez; Burner, Hérelle, Racine, Sarr; Cyprien, Lees Melou, Walter; Ounas, Maolida, Dolberg. All. Vieira.



Lione (4-3-1-2): Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Adelaide, Mendes, Tousart; Aouar; Dembelè, Ekambi. All. Garcia.



Nizza-Lione, come seguire il match in tv e streaming

Nizza-Lione, info diretta tv e streaming. Questo match degli ottavi di finale della Coppa di Francio, calcio d’inizio ore 20.55, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Per guardare questo match basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.