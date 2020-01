Palinsesto Dazn dal 24 al 27 gennaio: tutti i campionati trasmessi nel weekend

Palinsesto Dazn dal 24 al 27 gennaio 2020: tutti i campionati trasmessi nel weekend. Venticinquesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione ventitre settimane fa con le prime partite live. Anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagonisti dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, La Liga, FA Cup, NFL, UFC, MMA, CEV volley maschile, ping pong e rugby. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Ventunesima giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Scopri il palinsesto Dazn Serie A 21°giornata. Weekend di Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night dell’Olimpico-Grande Torino tra Torino e Atalanta. Domenica all’ora di pranzo l’Inter di Conte, dopo la battuta d’arresto la scorsa settimana ospita in casa il lanciatissimo Cagliari, reduce dal pareggio-sofferenza in casa del Brescia; infine alle 15 sfida salvezza tra due squadre che hanno obiettivi simili: a Marassi la Sampdoria ospita il Sassuolo di De Zerbi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Palinsesto DAZN: le dirette del 24-25-26-27 gennaio

DIRETTE DAZN VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Nizza – Rennes (Ligue 1): ore 20.45

Northampton Town – Derby County (F.A. Cup): ore 21.00

Osasuna – Levante (La Liga): ore 21.00

Empoli – Chievo Verona (Serie BKT): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 25 GENNAIO 2020

Rally di Monte Carlo, Live Stage 2 (FIA World Rally Championship): ore 09.30

Bansko – Discesa femminile (FIS Alpine World Cup): ore 10.00

Kitzbuhel – Discesa maschile (FIS Alpine World Cup): ore 11.25

Espanyol – Athletic Bilbao (La Liga): ore 13.00

Brentford – Leicester City (F.A. Cup): ore 13.45

Rally di Monte Carlo, Live Stage 3 (FIA World Rally Championship): ore 14.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Cittadella – Benevento (Serie BKT): ore 15.00

Virtus Entella – Cremonese (Serie BKT): ore 15.00

Pisa – Juve Stabia (Serie BKT): ore 15.00

Pordenone – Pescara (Serie BKT): ore 15.00

Valencia – Barcellona (La Liga): ore 16.00

Southampton – Tottenham Hotspur (F.A. Cup): ore 16.00

Marsiglia – Angers (Ligue 1): ore 17.30

Salernitana – Cosenza (Serie BKT): ore 18.00

Hull City – Chelsea (F.A. Cup): ore 18.30

Alaves – Villarreal (La Liga): ore 18.30

Monaco – Strasburgo (Ligue 1): ore 20.00

Umana Reyer Venezia – Segafredo Virtus Bologna (Lega Basket A): ore 20.20

Club Joventut Badalona – Casademont Saragozza (Liga Endesa): ore 20.30

Torino – Atalanta (Serie A TIM): ore 20.45

Siviglia – Granada (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 26 GENNAIO 2020



Fight Night: Blaydes – Dos Santos (UFC): ore 02.00

Bellator 238: Budd – Cyborg (Bellator 2020): ore 04.00

Rally di Monte Carlo, Live Stage 4 (FIA World Rally Championship): ore 09.00

Kitzbuhel – Slalom maschile, 1° manche (FIS Alpine World Cup): ore 10.30

Bansko – SuperG femminile (FIS Alpine World Cup): ore 11.30

Atletico Madrid – Leganes (La Liga): ore 12.00

Rally di Monte Carlo, Live Stage 5 (FIA World Rally Championship): ore 12.00

Inter – Cagliari (Serie A TIM): ore 12.30

Kitzbuhel – Slalom maschile, 2° manche (FIS Alpine World Cup): ore 13.00

Manchester City – Fulham (F.A. Cup): ore 14.00

Celta Vigo – Eibar (La Liga): ore 14.00

Groningen – Ajax (Eredivisie): ore 14.30

Sampdoria – Sassuolo (Serie A TIM): ore 15.00

Crotone – Spezia (Serie BKT): ore 15.00

Venezia – Trapani (Serie BKT): ore 15.00

Lione – Tolosa (Ligue 1): ore 15.00

Getafe – Betis (La Liga): ore 16.00

Pompea Fortitudo Bologna – Openjobmetis Varese (Lega Basket A): ore 16.35

Nantes – Bordeaux (Ligue 1): ore 17.00

Shrewsbury Town – Liverpool (F.A. Cup): ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas (CEV Champions League M): ore 18.00

Real Sociedad – Maiorca (La Liga): ore 18.30

Valladolid – Real Madrid (La Liga): ore 21.00

Pro Bowl 2020: AFC vs NFC (NFL): ore 21.00

Lille – PSG (Ligue 1): ore 21.00

Ascoli – Frosinone (Serie BKT): ore 21.00

DIRETTE DAZN LUNEDI’ 27 GENNAIO 2020