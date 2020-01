Perugia-Livorno diretta tv e streaming, dove vedere Serie B lunedì 27 gennaio

Il ritorno di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia non ha coinciso con un cambio di tendenza da parte della squadra umbra. Le prime e uniche gare giocate con Cosmi allenatore, sono terminate con due sconfitte. La prima in Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo mentre l’ultima in campionato con il Chievo. I veneti si sono imposti sugli umbri con un secco 2-0, lasciandoli fuori dalla zona play-off. L’obiettivo di Iemmello & co. è di arrivare a giocarsi l’accesso per la Serie A tramite play-off, ma la situazione non sembra affatto semplice.

Domenica Cosmi non può fallire. Al Curi arriverà il Livorno, compagine deludente in questo campionato di B. I toscani sono all’ultimo posto in classifica e la sensazione è che Cosmi riesca finalmente a prendersi la tanto agognata vittoria. Il Livorno è reduce dal rocambolesco pareggio per 4-4 con l’Entella. Pari che ha dimostrato le evidenti lacune difensive del fanalino di coda della B, ma che ha rivalutato l’attacco proposto da Tramezzani. Calcio d’inizio ore 21, lunedì 27 gennaio.

Perugia-Livorno diretta tv e streaming, dove vederla lunedì 27 gennaio

Il match di Serie B, Perugia-Livorno, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie B edizione 2019/20.