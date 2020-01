Piacenza-Arzignano. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Leonardo Garilli’ il Piacenza di mister ospita l’Arzignano di mister Alberto Colombo, il match è valido per il recupero della 20.a giornata del girone B di Serie C. I padroni di casa occupano la 6.a posizione con 35 punti all’ attivo (9 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 1-2 contro la Triestina. L’Arzignano occupa la 16.a posizione in classifica in piena zona rossa con 19 punti all’attivo (4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro il Como. Un match che si preannuncia importante per entrambe le squadre con il Piacenza che vuole avvicinarsi alle posizioni di vertice e l’Arzignano che vuole uscire dalle sabbie mobili della classifica. Intanto il tecnico degli ospiti, Colombo, ha parlato del match contro i piacentini: “La gara contro il Piacenza sarà molto difficile in quanto avremo di fronte una squadra molto competitiva allenata da un ottimo tecnico bravo a preparare le partite. Piano piano stanno risalendo la classifica, sarà un match difficile perchè loro hanno molta qualità e possono contare su una rosa competitiva, ma il vero problema sarà la terza partita della settimana. Dobbiamo stare molto attenti e non dobbiamo sbagliare l’approccio alla gara. La vittoria contro il Gubbio ci ha fatto respirare, andremo a Piacenza più sereni giocandoci le nostre carte” (tuttoc.com). Piacenza-Arzignano sarà diretta dal signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coaudiuvato dai signori Giorgio Ravera di Lodi e Nicolò Moroni di Treviglio.

Piacenza-Arzignano, come seguire il match in tv e streaming

Piacenza-Arzignano non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.