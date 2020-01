Pinamonti al Napoli se salta Petagna: la situazione

Il Napoli è alla riceca di un centravanti. Come raccontato nelle ultime ore, è Andrea Pinamonti, ventenne attaccante del Genoa, l’alternativa a Petagna, ovemai il Napoli non dovesse riuscire a convincere la Spal a farlo partire già in questa sessione di mercato. Il club partenopeo, alla ricerca di un giovane centravanti da far crescere alle spalle di Milik, ha messo sul piatto un quadriennale per il classe ’99 ex Inter.

Pinamonti al Napoli: la situazione

Secondo Sportitalia per i partenopei Pinamonti rappresenterebbe il profilo ideale, qualora dovesse saltare definitivamente l’affare Petagna, e a tal fine sarebbe arrivato anche il placet di mister Gattuso. Pinamonti è approdato in estate al Genoa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, ma finora ha deluso ampiamente le aspettative. Il Grifone ha perciò acquistato Mattia Destro dal Bologna per dare nuova linfa all’attacco e, a questo punto, il giovane centravanti è considerato sacrificabile a tutti gli effetti, vista anche la concorrenza di Favilli e Sanabria.

A comprarlo e pagare interamente il riscatto prefissato, dunque, potrebbe essere il Napoli, in cerca di una attaccante nelle ultime ore. Il club partenopeo avrebbe già offerto 4 anni di contratto all’ex Inter per averlo subito a disposizione, in modo da poter liberare Fernando Llorente, tra l’altro proprio in orbita nerazzurra. Pinamonti al Napoli è un’ipotesi concreta, seguiranno sviluppi.