BELLANOVA ATALANTA: COLPO IN PROSPETTIVA – Nonostante la sconfitta di ieri sera contro la Spal, l’Atalanta si muove sul mercato, e nelle ultime 48 ore ha piazzato un colpo in prospettiva: è stato preso l’esterno Bellanova del Milan: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Giocatore abbastanza promettente, nella quale la Dea potrà puntare su un progetto a lungo termine.

SITUAZIONE ATTUALE: BELLANOVA ATALANTA

BELLANOVA ATALANTA: ABILITÀ DIFENSIVE INTERESSANTI, UN GIOCATORE TUTTO DA SCOPRIRE – Aldilà di quella foto virale con Cristiano Ronaldo e Chiellini nel post partita tra Juventus e Milan, ci troviamo di fronte ad un terzino molto abile per quanto concerne la fase difensiva, ma non è da escludere anche qualche spiccata sul fronte tecnico tattico. Il classe 2000, ex di proprietà del Milan, è dotato anche di uno spiccato senso della posizione: in particolar modo viene definito un buon elemento con la capacità sia di un tempismo perfetto nei contrasti che per quanto concerne la gestione della palla negli spazi stretti. Semplicemente un buon prospetto nella quale ci si può costruire qualcosa di serio (oltre che a lungo termine). Detto ciò non ci resta che vedere Bellanova all’opera alla corte di Gian Piero Gasperini: allenatore nella quale ha dimostrato che con i giovani riesce a tirare fuori il meglio di sé. Staremo a vedere.