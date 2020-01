Formazioni Inter Fiorentina. Alle ore 20.45 allo stadio ‘San Siro’ sono in programma i quarti di finale di Coppa Italia che vedranno l’Inter di Antonio Conte ospitare la Fiorentina di Beppe Iachini. Un match che si preannuncia importante per entrambe le squadre con i nerazzurri che vogliono accantonare i tre pareggi consecutivi del campionato e i viola che vogliono regalarsi la semifinale contro il Napoli. Nerazzurri che nel turno precedente hanno eliminato il Cagliari battendolo a ‘San Siro’ per 4-1, mentre la Fiorentina ha eliminato l’Atalanta, sconfitta al ‘Franchi’ 2-1. Inter Fiorentina sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Del Giovane e Prenna, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Al VAR ci sarà Mazzoleni Lo Cicero, assistente Avar. Dopo aver indicato dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle formazioni in Coppa Italia delle due squadre.

Inter Fiorentina, probabili formazioni quarti di finale Coppa Italia

FORMAZIONE INTER- Conte dovrebbe affidarsi al mini turn-over in vista del match di Coppa Italia di ‘San Siro’ contro la Fiorentina, classico modulo 3-5-2 per il tecnico leccese con l’intramontabile capitan Handanovic a difesa della porta nerazzurra; in difesa rifiatano Godin e Skriniar, non al meglio dopo l’infortunio nella gara contro il Cagliari e dunque i tre centrali di difesa saranno Bastoni, de Vrij e Ranocchia; i due esterni saranno probabilmente Candreva e Biraghi con Young e Moses che dovrebbero partire dalla panchina, mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella, Borja Valero che sostituirà Brozovic e Sensi; i due attaccanti saranno Lautaro, squalificato in campionato e Sanchez, dunque dovrebbe riposare Lukaku.

FORMAZIONE FIORENTINA- Iachini sembra puntarci alla Coppa Italia, pertanto il tecnico viola si affiderà alla miglior formazione possibile nel tentativo di staccare il ‘pass’ per la semifinale. Modulo 3-5-2 per Iachini con Dragowski in porta; la linea difensiva sarà composta da Milenkovic, Ceccherini e Caceres; i due esterni di centrocampo saranno Lirola e l’ex nerazzurro Dalbert con Benassi, Pulgar e Castrovilli che dovrebbe partire dal 1′ nonostante il lieve malore accusato sabato scorso nel match del ‘Franchi’ contro il Genoa; i due attaccanti saranno l’ex rossonero Cutrone e Chiesa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Ranocchia; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.