Psg-Saint Etienne. Alle ore 21.05 al ‘Parco dei Principi’ di Parigi il Psg di Thomas Tuchel ospiterà il Saint Etienne di Claude Puel, il match è valido per i quarti di finale di Coupe de la Ligue, la Coppa di Lega francese. Questa competiziune vede disputare in questa stagione la sua ultima edizione per poi lasciare spazio nell’ambito delle coppe nazionali alla sola Coupe de France, il detentore del trofeo è lo Strasburgo. Il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90′ minuti si procederà con i calci di rigore, i tempi supplementari si disputeranno solo nella finale. Il Psg è giunto a questi quarti di finale dopo aver eliminato agli ottavi il Metz dopo la vittoria esterna per 1-4, mentre il Sain Etienne agli ottavi ha eliminato il Nimes battendolo in trasferta per 1-2. La vincente di Psg-Saint Etienne affronterà in semifinale la vincente di Lione-Brest, in programma quest’oggi alle ore 18.45.

Psg-Saint Etienne, le probabili formazioni. QUI PSG- Tuchel si affiderà al 4-2-3-1, tra i pali ci sarà Navas; i due terzini saranno Dagba e Bernat con Thiago Silva e Diallo al centro della difesa; in mediana spazio per Sarabia e Marquinhos; alle spalle dell’unica punta Icardi agirà il trio formato da Draxler, Mbappè e Neymar. QUI SAINT ETIENNE- Puel risponderà con il 3-4-2-1 con Ruffier in porta; Moukoudi, Perrin e Kolo saranno i tre difensori centrali; a centrocampo spazio per Honorat, Youssouf, Aholou e Trauco; i due trequartisti saranno Boudebouz e Nordin alle spalle di Bouanga che sarà il centravanti.

Psg (4-2-3-1): Navas; Dagba, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Sarabia, Marquinhos, Draxler; Mbappé, Neymar, Icardi. All. Tuchel.

Saint Etienne (3-4-2-1): Ruffier; Moukoudi, Perrin, Kolo; Honorat, Youssouf, Aholou, Trauco; Boudebouz, Nordin; Bouanga. All. Puel.



Psg-Saint Etienne, come seguire il match in tv e streaming

Psg-Saint Etienne, info diretta tv e streaming. Questo quarto di finale di Coupe de la Ligue sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.