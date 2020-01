Non si può imputare nulla alla Reggiana di Massimiliano Alvini. I granata stanno disputando un’ottimo campionato di Serie C girone B, essendo al secondo posto dietro il Vicenza. Il girone in questione è veramente difficile, avendo al proprio interno squadre importanti come Padova, Triestina, Modena o Ravenna. La Reggiana sul fronte offensivo pare avere una marcia in più delle pretendenti ai play-off. Infatti sono ben 38 le reti realizzate dalla compagine di Alvini, miglior attacco del torneo.

La Reggiana è imbattuta da 12 giornate. L’ultima sconfitta è datata 20 ottobre 2019, proprio contro il Vicenza capolista. Da lì in poi l’entusiasmante striscia positiva di risultati, fino all’ultimo pareggio con il FeralpiSalò dopo 4 vittorie consecutive. Una stagione da incorniciare, ma lunedì ci sarà difronte il Sudtirol. Gli uomini di Stefano Vecchi militano nella quarta posizione del campionato e nelle due ultime giornate sono arrivate due vittorie convincenti con Rimini e Vis Pesaro. Due squadre in salute e che fino all’ultimo si sfideranno per l’approdo in Serie B. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 27 gennaio.

Reggiana-Sudtirol streaming e diretta tv, dove vedere Serie C lunedì 27 gennaio

Il match Reggiana-Sudtirol, valido per il campionato di Serie C girone B, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma streaming detiene i diritti del campionato di Serie C per la stagione 2019/20, dove sarà possibile vedere tutte le partite in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o computer. Buona visione!