Serie A, maxi blitz contro la pirateria: oscurate 15 IPTV illegali. Cosa rischiano gli utenti?

La lotta contro la pirateria, maxi blitz delle Fiamme Gialle. In Italia sono sempre di più i consumatori che disdicono l’abbonamento alle pay tv per sottoscrivere Iptv illegali che offrono la visione dei canali di Sky, DAZN e Netflix ad una cifra compresa tra i 10 e i 15 euro mensili. Il fenomeno è sempre più crescente, 4,6 milioni di abbonamenti illegali, e sta causando conseguenze economiche negative in tutto il settore. I ricavi sottratti dalla pirateria sono stimati sopra il miliardo di euro, con 5.700 posti di lavoro a rischio e una perdita di PIL pari a 369 milioni di euro. La Lega Serie A ha lanciato la campagna “La pirateria uccide il calcio” ed ha iniziato una lotta contro il sistema truffaldino che sta andando avanti da qualche mese. Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, di 15 siti web IPTV che offrivano la visione illegale a pagamento di contenuti sportivi e non solo. L’operazione è stata svolta sulla base degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza.

La pirateria è illegale, l’entità del reato. Si rischiano fino a 5 anni di carcere e un’ammenda amministrativa fino a 15.000 € per chi distribuisce il servizio illegalmente. Invece gli utenti finali, qualora scoperti dalla Polizia Postale e dalla Guardia di Finanza, sono accusati di violazione di diritto d’autore stabilito dall’articolo 171 e rischiano fino a 3 anni di carcere più un’ammenda amministrativa che varia dai 2.500€ ai 26.000€.