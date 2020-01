Serie A, Probabili Formazioni della 21esima giornata: torna Papu Gomez dal 1′

Il ventunesimo turno di Serie A si aprirà con l’anticipo in programma Venerdì 24 Gennaio alle ore 20.45, tra il Brescia di Corini e il Milan di Pioli.

In questo interessante match vedremo un Brescia che il bisogno disperato di tre punti per uscire dalla zona retrocessione ma che dovrà fare a meno di Mario Balotelli squalificato ed un Milan che, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sembra aver trovato quella continuità giusta per arrivare a centrare quanto meno un piazzamento europeo a fine stagione.

Il ventunesimo turno della massima competizione calcistica italiana poi continuerà nella giornata di Sabato cone ben tre partite previste: Bologna-Spal (ore 15.00), Fiorentina-Genoa (ore 18.00) e Torino-Atalanta (ore 20.45).

La ‘dea’ allenata da Gasperini, proprio dopo il passo falso casalingo della scorsa giornata contro la Spal, vuole subito ripartire da un’importante vittoria che alimenti ulteriormente le proprie speranze di un piazzamento Champions a fine anno.

L’anticipo della Domenica (12.30) invece vede scendere in campo l’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari di Maran, una sorta di ‘replica’ degli ottavi di finale di Coppa Italia della scorsa settimana (terminata per 4-1 in favore dei nerazzurri, ndr.).

Il tecnico salentino, dopo due pareggi consecutivi, ha l’obbligo di ritrovare la vittoria e magari anche delle buone indicazioni dai suoi per poter continuare a lottare in vetta alla classifica.

Nel pomeriggio di Domenica alle ore 15.00 sono in programma invece tre partite: Parma-Udinese, Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce.

Alle ore 18.00 invece ci sarà spazio per lo spettacolare derby di Roma che vedrà in campo i ‘giallorossi’ allenati dal tecnico Fonseca e i ‘biancocelesti’ guidati da Inzaghi che proveranno a centrare la tredicesima vittoria consecutiva in campionato in una partita sentitissima da società e tifosi.

A chiudere questa 21esima giornata ci sarà il posticipo alle ore 20.45 tra il Napoli di Gattuso e la Juventus di Maurizio Sarri.

Ecco le Probabili Formazioni della 21esima giornata

BRESCIA-MILAN

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chanchellor, Cistana, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Rebic; Ibrahimovic, Leao

SPAL-BOLOGNA

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Skov Olsen, Soriano, Orsolini; Palacio

FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Criscito, Romero; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria

TORINO-ATALANTA

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro

VERONA-LECCE

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco,Babacar

PARMA-UDINESE

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kurtic, Kulusevski, Cornelius

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

SAMPDORIA-SASSUOLO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Regini, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

ROMA-LAZIO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

LAZIO (3-5-2-): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo