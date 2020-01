Serie B, dove vedere Trapani-Ascoli in streaming e diretta tv su Dazn. Sabato 18 gennaio 2020 allo Stadio Provinciale di Trapani si affrontano i siciliani e gli umbri nell’incontro valido per la 1° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. L’Ascoli è in piena zona play-off e spera di proseguire la recente buona tradizione contro l’avversario odierno, il Trapani: gli ospiti hanno infatti registrato una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi in gare ufficiali contro la squadra di Castori. Per Zanetti – alla prima sfida di sempre contro l’esperto allenatore dei padroni di casa – è l’occasione per far spiccare ulteriormente il volo alla sua squadra. Arbitra l’incontro il sign. Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE TRAPANI (–): in attesa dei convocati

PROBABILE FORMAZIONE ASCOLI (–): in attesa dei convocati



Trapani-Ascoli, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Federico Zanon; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Luca Tutone. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dal Provinciale di Trapani con Luca Tutone e i suoi ospiti.

La sfida del Provinciale di Trapani sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Trapani-Ascoli su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Trapani-Ascoli in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.