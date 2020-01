Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla diciassettesima giornata. Chiudono a braccetto il girone d’andata le due capolista, Bitonto e Foggia. I neroverdi di Taurino chiudono il 2019 in bellezza rifilando un bel poker all’Altamura, mentre il Foggia batte allo ‘Zaccheria’ il Gladiator per 3-1. Si conferma sorpresa il Sorrento che mantiene la 3.a posizione con 33 punti dopo il successo interno per 2-0 contro la Gelbison. Pareggio per 1-1 nel derby del ‘Fanuzzi’ tra Brindisi e Fasano, pareggio anche per il Casarano che al ‘Capozza’ viene bloccato sull’ 1-1 dal Gravina. Chiude il girone d’andata con una vittoria il Taranto che espugna il ‘Degli Ulivi’ di Andria 0-1, vince anche il Cerignola che al ‘Monterisi’ piega 3-1 la Nocerina. Nella parte bassa della classifica buon momento per il Nardò che batte 2-1 il Francavilla in Sinni, infine vince anche il Val D’agri che a domicilio batte 2-o l’Agropoli, sempre più ultimo.

Serie D girone H, 18.a giornata. Inizia il girone di ritorno nel girone H di Serie D. Impegno sulla carta agevole per il Bitonto che al ‘Città degli Ulivi’ ospita il Francavilla in Sinni, impegno più complicato per il Foggia che allo ‘Zaccheria’ ospiterà il Fasano. Il Sorrento cerca la quarta vittoria di fila ospitando allo stadio ‘Italia’ l’Agropoli, interessante intanto la sfida del ‘Capozza’ tra Casarano e Cerignola. Il Brindisi ospiterà al ‘Fanuzzi’ il Taranto, impegno in trasferta per il Gravina che sarà di scena al ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò, mentre l’Altamura ospiterà al ‘D’Angelo’ il Gladiator. Nella parte calda della classifica scontro diretto tra Andria e Gelbison al ‘Degli Ulivi’, interessante la sfida tutta campana tra Val D’agri e Nocerina.

Ecco tutto il programma:

Altamura-Gladiator (ore 14.30);

Casarano-Cerignola (ore 14.30);

Andria-Gelbison (ore 14.30);

Foggia-Fasano (ore 14.30);

Sorrento-Agropoli (ore 14.30);

Val D’agri-Nocerina (ore 14.30);

Nardò-Gravina (ore 15);

Bitonto-Francavilla (ore 15);

Brindisi-Taranto (ore 15);

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla diciassettesimagiornata. Interessante fine di girone d’andata nel girone I di Serie D. La capolista Palermo rallenta ancora pareggiando a ‘reti bianche’ al ‘Barbera’ contro il Troina, ne approfitta il Savoia che grazie al 4-2 in rimonta sull’Acireale si porta a -3 dai rosanero. In 3.a posizione c’è il Licata che a domicilio batte 2-1 il Ragusa, vincono anche F.C Messina e Giugliano rispettivamente contro il Roccella 1-0 e l’A.C.R Messina 2-1. Continua a scalare posizioni la Cittanovese che grazie al roboante 1-4 in trasferta contro la Palmese ottiene la quinta vittoria consecutiva, torna alal vittoria il Biancavilla che batte 1-0 il Marsala, mentre il Nola ottiene la seconda vittoria consecutiva grazie al successo interno per 2-1 nello scontro diretto contro il Castrovillari, sospesa per maltempo Corigliano-San Tommaso.

Serie D girone I, 18.a giornata. Il cammino del Palermo riparte dal ‘Barbera’ quando i rosanero ospiteranno il Marsala, impegno fattibile per il Savoia che riceverà il San Tommaso. Nella zona playoff scontro tra la terza e la quarta forza del campionato, infatti è in programma Licata-F.C Messina, proveranno ad approfittarne Giugliano ed Acireale che se la vedranno rispettivamente contro Castrovillari in casa e Palmese in trasferta. Nella zona centrale della classifica ci saranno due scontri diretti: A.C.R Messina-Troina e Biancavilla-Cittanovese. Il Nola ospiterà il Ragusa, mentre nella parte bassa della classifica scontro diretto tra Corigliano e Roccella.

Ecco tutto il programma: