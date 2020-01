Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla ventesima giornata. Vincono tutte e tre le prime della classe nel girone H di Serie D, il Bitonto al ‘Città degli Ulivi’ batte per 2-0 il Fasano e mantiene i 2 punti di vantaggio sul Foggia che con lo stesso punteggio di 2-0 batte la Nocerina allo ‘Zaccheria’, vittoria più sofferta per il Sorrento che allo stadio ‘Italia’ batte per 2-1 il Gravina. Pareggio sorprendente per il Cerignola che si fa bloccare sullo 0-0 dal Val D’agri, pareggiano anche Taranto e Casarano rispettivamente contro il Nardò per 1-1 in trasferta e il Brindisi sempre in trasferta per 1-1. Al centro della classifica due vittorie importanti per Altamura e Gladiator che vincono rispettivamente 4-0 al ‘D’Angelo’ contro l’Agropoli e 0-2 contro l’Andria al ‘Degli Ulivi’. Nella zona calda della classifica finisce senza reti tra la Gelbison e il Francavilla.

Serie D girone H, 21.a giornata. Nel girone H di Serie D la marcia della capolista Bitonto riparte dalla trasferta contro l’ultima in classifica Agropoli, impegno più insidioso per il Foggia che sarà impegnato in trasferta al ‘Vicino’ contro il Gravina, ancora poù difficile la gara che attende il Sorrento, impegnato al ‘Curlo’ contro il Fasano, gara che si giocherà sabato. Impegni casalinghi per Cerignola e Taranto che ospiteranno rispettivamente il Brindisi al ‘Monterisi’ e l’Agropoli allo ‘Iacovone’. Anche il Casarano giocherà tra le ‘mura amiche’ e al ‘Capozza’ arriva un’ Andria, ferita. Cerca uno squillo in trasferta l’Altamura, che sarà di scena al ‘Fittipaldi’ di Francavilla in Sinni. Chiudono la 21.a giornata le sfide: Gladiator-Gelbison e Nocerina-Nardò.

Ecco tutto il programma:

Fasano-Sorrento (SABATO ore 15);

Agropoli-Bitonto (ore 14.30);

Casarano-Andria (ore 14.30);

Francavilla-Altamura (ore 14.30);

Gladiator-Gelbison (ore 14.30);

Gravina-Foggia (ore 14.30);

Nocerina-Nardò (ore 14.30);

Taranto-Val D’agri (ore 14.30);

Cerignola-Brindisi (ore 15).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla ventesima giornata. Vince il Palermo che al ‘Barbera’ batte per 1-0 il Roccella e allunga a +5 sul Savoia che viene bloccato in casa dal Ragusa per 0-0. In 3.a posizione sale l’F.C Messina che espugna Corigliano per 1-0, vince anche il Giugliano che a domicilio batte per 2-1 il Marsala. Terza vittoria consecutiva per l’Acireale che rifila un importante 3-1 interno al Castrovillari e si porta ad un punto dal Troina che viene battuto in trasferta dalla Palmese per 1-0. Nella parte centrale della classifica il Biancavilla vince il confronto diretto contro il Licata per 1-0, mentre il Nola batte per 2-0 la Cittanovese, infine l’A.C.R Messina batte per 1-0 il San Tommaso. Intanto in settimana nella zona calda il Corigliano batte nel recupero il San Tommaso per 1-0.

Serie D girone I, 21.a giornata. Nel girone I di Serie D trasferta complicata per il Palermo impegnato a Ragusa, impegnato in trasferta anche il Savoia che sarà di scena a Marsala. In zona playoff l’F.C Messina ospiterà il Biancavilla, mentre il Giugliano avrà un impegno più abbordabile, ovvero la trasferta di San Tommaso ma nelle prime posizioni spicca il confronto diretto tra Troina ed Acireale. Proverà ad accorciare il Licata che ospiterà il fanalino di coda Palmese, la Cittanovese ospiterà il Corigliano, mentre l’A.C.R Messina cercherà di mettersi in una posizione di classifica più tranquilla facendo visita al Castrovillari. Chiude il programma della 21.a giornata nel girone I di Serie D la sfida tra Roccella e Nola.

Ecco tutto il programma: