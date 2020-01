Southampton-Tottenham streaming e diretta Tv Premier League: dove vedere il match del 1 gennaio

Domani 1 gennaio 2020, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Premier League tra Southampton-Tottenham. Le due compagini si sfideranno allo St Mary’s Stadium di Southampton, città dell’Hampshire. I padroni di casa sono reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i ragazzi di mister Hasenhuttl hanno vinto in trasferta contro il Chelsea per 2-0 ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Crystal Palace. Il Tottenham, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare stagionali. Gli Spurs, in particolare, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Brighton ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Norwich. I Saints occupano attualmente la quindicesima posizione in classifica. La squadra di Mourinho, invece, occupa la sesta posizione nel campionato di Premier League. Gli Spurs partono, dunque, favoriti rispetto al Southampton.

Southampton-Tottenham: streaming e diretta Tv Premier League

Southampton-Tottenham in programma mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 16:00, sarà visibile integralmente e in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.