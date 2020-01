Valencia-Real Madrid: streaming e diretta tv, dove vedere semifinale Supercoppa spagnola oggi 8 gennaio

Questa sera alle ore 20 allo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, Valencia-Real Madrid si affronteranno per la prima semifinale della Supercoppa spagnola che da questa stagione ha cambiato formula con quattro squadre partecipanti: le prime due della scorsa Liga e le due finaliste di Coppa del Re (il Real Madrid partecipa da terza in campionato in quanto il Barcellona ha vinto la il campionato ed era anche finalista in coppa, persa contro il Valencia.)

Valencia-Real Madrid, presentazione del match

Il match di oggi vedrà in campo i blancos di Zinedine Zidane, capolista insieme al Barcellona del campionato e i pipistrelli di Albert Celades che siede sulla panchina dallo scorso 11 settembre dopo l’esonero di Marcelino e dal quattordicesimo posto ha portato la squadra al quinto posto insieme alla Real Sociedad a solo quattro punti dalla zona Champions League. Indubbiamente il cambio di tecnico ha fatto bene alla formazione valenciana che non solo è riuscita a risalire in Liga ma anche a qualificarsi per gli ottavi di Champions League vincendo a sorpresa il girone H davanti a Chelsea e Ajax; nell’ultimo periodo il Valencia sta vivendo in un ottimo momento dove ha ottenuto tre vittorie e due pareggi e si approccia a questa partita con moderato ottimismo, anche perchè i madrileni dovranno fare a meno dell’artiglieria pesante, ovvero Benzema, Hazard e Bale.

Zidane dunque dovrà fare di necessità virtù soprattutto nel reparto avanzato visto le assenze pesanti, ma in questa stagione nella Liga i blancos hanno perso solamente una partita (1-0 a Maiorca) e dopo la sosta natalizia è riuscito a raggiungere in vetta il Barcellona (2-2 nel derby contro l’Espanyol) grazie alla vittoria in trasferta contro il Getafe per 3-0; la difesa è imbattuta da tre gara e l’ultima rete subita da Courtois è quella dello scorso 15 dicembre proprio contro il Valencia allo stadio Mestalla quando Soler al 78′ ha trafitto il portiere belga per il momentaneo 1-0, prima del pareggio al 95′ di Benzema che ha gelato il pubblico locale. Anche il Real Madrid si è qualificato per gli ottavi di Champions League grazie al secondo posto del girone dietro al Psg. Ora le due squadre affronteranno le italiane Atalanta (Valencia) e Napoli (Real Madrid).

Chi vincerà questa sera, nella finale di domenica (ore 19), affronterà la vincente dell’altra semifinale Barcellona-Atletico Madrid in programma domani.

I precedenti tra Valencia-Real Madrid sono 168 e le Merengues sono in vantaggio per 87 vittorie contro 45 dei loro avversari, 36 i pareggi. L’arbitro del match sarà il classe ’83 José Maria Sanchez Martinez di Lorca.

Valencia-Real Madrid, probabili formazioni

VALENCIA (4-5-1): Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Soler, Coquelin, Parejo, Jaume Costa, Ferran, Torres; Rodrigo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo Goes, Isco, Jovic,

Valencia-Real Madrid, diretta tv e streaming

La prima semifinale di Supercoppa spagnola tra Valencia-Real Madrid in programma questa sera alle ore 20 a Gedda (Arabia Saudita) sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Canale 9 (Gruppo Discovery Italia) sintonizzato al numero 149 del decoder Sky e al numero 9 del digitale terrestre con telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Gobbi; inoltre ci sarà la possibilità di vedere il match in streaming sull’app Dplay Italia su tutti i dispositivi mobili.