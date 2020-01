Wolverhampton-Liverpool diretta tv e streaming, dove vederla giovedì 23 gennaio

Il giovedì di Premier League si apre con l’intrigante match tra Wolverhampton e Liverpool. I Wolves hanno dimostrato di essere una squadra tosta per chiunque quest’anno – la vittoria sul City per 3-2 in rimonta lo dimostra – ma il Liverpool di Klopp è una vera macchina da guerra. I Reds hanno vinto 21 partite su 22 disputate. L’unico intoppo è stato il pareggio per 1-1 a Old Trafford contro lo United, nel girone d’andata. Praticamente una vita fa. Una squadra che non teme nessuno in Inghilterra e nemmeno in Europa, essendo campione in carica.

Il match sarà comunque da prendere con le molle data l’imprevedibilità dei Wolves in casa, squadra dotata di un’ottima spinta offensiva e che potrebbe mettere in difficoltà la miglior difesa del campionato. Nell’ultimo match disputato dal Liverpool, i Reds hanno battuto proprio il Manchester United. Compagine che come abbiamo appena citato, fermò i campioni d’Europa in carica sull’1-1. I Wolves sono al settimo posto in classifica, a ridosso dalla zona Europa. Vengono da una vittoria sofferta contro il Southampton fuori casa e ora vogliono fare bella figura con la capolista. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 23 gennaio.

Wolverhampton-Liverpool diretta tv e streaming, dove vedere Premier League 23 gennaio

Il match di Premier League, Wolverhampton-Liverpool, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti della Premier League. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!