Aguero-Juventus: i bianconeri tornano alla carica per l’argentino?

I possibili partenti in casa Manchester City dopo la stangata europea – dovuta agli illeciti riguardanti il Fair Play Finanziario – potrebbe raggiungere una quantità notevole a fine stagione. Tra i papabili a dare l’addio agli Sky Blues, c’è l’uomo simbolo di questi ultimi anni: Sergio Aguero.

L’argentino è una bandiera a Etihad, avendo messo a segno qualcosa come 252 reti in 363 presenze. Numeri da fenomeno vero, ma d’altronde El Kun, non ha bisogno di presentazioni. La sua qualità è indiscussa e molti club hanno messo gli occhi su lui già dalla scorsa estate. Infatti, l’ex Atletico Madrid è in scadenza di contratto nel 2021 e data la situazione attuale molto incerta, la società inglese ascolterà un’offerta da parte di uno dei club interessati durante la prossima estate.

Juventus interessata, ma il Barcellona di Messi potrebbe inserirsi

La scorsa estate, la Juventus di Agnelli aveva già bussato alla porta del City per chiedere informazioni su Aguero. Alla fine i bianconeri optarono per un ritorno low cost di Higuain, ma la pista El Kun non è mai stata accantonata. Dunque, se Guardiola dovesse sostituire Sarri a fine stagione sulla panchina del club piemontese, il catalano potrebbe portare con se l’argentino. La squadra rivale dei bianconeri per assicurarsi le prestazioni di Aguero, è senza dubbio il Barcellona. Messi è un grande amico di vecchia data del classe 1988 del City, e la pulga ha sempre manifestato grande interesse nel giocare insieme a lui a livello di club. Insomma, le due squadra che si contenderanno Aguero, sono Juventus e Barcellona. Che l’asta abbia inizio.