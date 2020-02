Arsenal-Olympiacos. Alle ore 21 all’ Emirates l’Arsenal di Mikel Arteta ospita l’Olympiacos di Pedro Martins, il match è valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si ripartirà dallo 0-1 dello stadio ‘Karaiskakīs‘ di Atene, gara vinta dai ‘gunners’ grazie alla rete firmata da Lacazette all’ 81′. Per quanto concerne il cammino delle due formazioni in Europa, l’Arsenal ha chiuso al primo posto con 11 punti il Gruppo F davanti all’Eintracht Francoforte con 9 punti; mentre i greci sono reduci dall’esperienza in Champions League dove sono arrivati terzi nel Gruppo B alle spalle del Bayern, primo con 18 punti, e il Tottenham, secondo con 10 punti. In Premier League l’Arsenal occupa la 9.a posizione con 37 punti con la zona Europa League distanze 4 lunghezze, ‘gunners’ reduci dal 3-2 dell’Emirates contro l’Everton di Ancelotti; i greci occupano la 1.a posizione della Super League con 63 punti a +5 sul Paok, secondo, sconfitto nel big match di domenica scorsa per 0-1.

Arsenal-Olympiacos, le probabili formazioni. QUI ARSENAL- Arteta si affiderà al 4-1-4-1 con Leno tra i pali; i due terzini saranno Maitland-Niles e Kolasinac con Mustafi e Marì al centro della difesa; lo schermo davanti alla difesa sarà Torreira con davanti a lui Pépé, Ceballos, Willock e Martinelli a supporto dell’unica punta Nketiah. QUI OLYMPIACOS- Martins si affiderà al 4-4-2 con Sà in porta; in difesa spazio per Elabdellaoui, Ba, Semedo e Tsimikas; a centrocampo giocheranno Valbuena, Bouchalakis, Guilherme e Fortounis; i due attaccanti saranno El-Arabi e Soudani.

Arsenal (4-1-4-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah. All. Arteta.

Olympiakos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani. All. Martins.

Arsenal-Olympiacos, come seguire il match in tv e streaming

Arsenal-Olympiacos, info diretta tv e streaming. Questo match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 21, sarà trasmesso su Sky Sport Sport. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.