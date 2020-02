ATALANTA-VALENCIA PROBABILI FORMAZIONI: LA VOGLIA DI RISCRIVERE PAGINE STORICHE NERAZZURRE – L’Atalanta ha un grandissimo appuntamento con la storia: mercoledì affronterà il Valencia per quanto concerne gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una partita fondamentale dalla posta in palio assai interessante: la possibilità di poter andare ai quarti (risultato spettacolare visto che per la Dea si tratta della prima partecipazione in Coppa dei Campioni) Dall’altra parte però ci sono i catalani che non si opporranno alla forza nerazzurra, e cercheranno di portare a casa un bel colpo esterno a San Siro: anche in vista della gara di ritorno. Si prospetta una grande battaglia visto anche il clima caldo (sportivamente parlando) sugli spalti. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Valencia.

ATALANTA-VALENCIA PROBABILI FORMAZIONI: ECCO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con la formazione migliore per affrontare un match importante come questo: 3-4-1-2 con il “trio delle meraviglie al completo”. De Roon e Freuler ci saranno in mediana come per la coppia Castagne-Gosens. Chiavi della difesa a Palomino. Valencia impostato su un 4-4-2 con Maxi Gomez e Guedes a comporre l’attacco ospite. A centrocampo da contare anche la presenza dell’ex interista Kondogbia.

ATALANTA-VALENCIA PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Valencia (4-4-2): Jaume, Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Soler, Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Maxi Gomez, Guedes.