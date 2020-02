Atalanta-Valencia streaming e diretta tv Champions League, dove vedere gli ottavi di finale

ATALANTA-VALENCIA STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta ha un grandissimo appuntamento con la storia: mercoledì affronterà il Valencia per quanto concerne gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una partita fondamentale dalla posta in palio assai interessante: la possibilità di poter andare ai quarti (risultato spettacolare visto che per la Dea si tratta della prima partecipazione in Coppa dei Campioni). Dall’altra parte però ci sono i catalani che non si opporranno alla forza nerazzurra, e cercheranno di portare a casa un bel colpo esterno a San Siro: anche in vista della gara di ritorno. Si prospetta una grande battaglia visto anche il clima caldo (sportivamente parlando) sugli spalti. Ecco dove vedere il match.

ATALANTA-VALENCIA STREAMING: ECCO DOVE VEDERE LA PARTITA VALEVOLE PER GLI OTTAVI DI CHAMPIONS

La sfida Atalanta-Valencia in programma mercoledì alle 21:00 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky) con diretta a partire dalle 20:30. E poi alle 23:00 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.