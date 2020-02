Lo scontro diretto della scorsa giornata di Serie C girone C tra Bari e Monopoli, è terminato in parità. Questo risultato ha permesso alla capolista Reggina di andare in fuga verso la Serie B, staccando il Bari di 8 punti che domenica 16 febbraio, se la vedrà contro Picerno. Impegno non difficile per i baresi, secondi della classe con 51 e imbattuti da 21 gare. Una squadra quasi imbattibile, caduta solamente due volte sotto i colpi di Viterbese e Virtus Francavilla.

L’uomo in più è certamente il capocannoniere del campionato, Mirco Antenucci. Sceso in Serie C dalla Serie A, per sposare il progetto Bari e autore di ben 16 reti in questa stagione. Il Picerno potrebbe essere la sua prossima vittima, anche se all’andata, il 35enne non fu decisivo. A deciderla infatti fu una rete di Simeri al 44’. Ora, il Picerno lotta per non retrocedere ed è in zona play-out. Certamente una posizione di classifica non proprio comoda. Proprio per questo, il match si preannuncia avvincente e tiratissimo proprio come all’andata. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 16 febbraio.

Bari-Picerno streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 16 febbraio

Il match di Serie C girone C, Bari-Picerno, in programma domenica 16 febbraio, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports alle ore 17:30. La piattaforma streaming Eleven Sports detiene in diritti dei campionati di Serie C in esclusiva per questa stagione. Gli abbonamenti presenti sono due: mensile a 4,99€, annuale a 49,99€. Buona visione!