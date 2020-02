Il Bari di Vivarino sembra una squadra quasi imbattibile in questo campionato di Serie C girone C. I pugliesi sono al secondo posto in classifica con 47 punti. Posto utile per l’approdo ai play-off, ma la piazza e la dirigenza vogliono di più. Raggiungere la Reggina capolista con 53 punti, non sembra un qualcosa di impossibile. Certo, il pareggio dell’ultima giornata proprio contro la Reggina, non aiuta. Una vittoria avrebbe proiettato i baresi verso un primo posto sempre più probabile, ma la capolista non ne ha voluto sapere.

Se Perrotta non avesse segnato il gol del pari nei minuti finali, staremo a parlare di una sconfitta bruciante. Invece il Bari è ancora lì e la sfida con il Virtus Francavilla – squadra che milita a ridosso della zona play-off – sarà cruciale. L’avversario non è dei più semplici, dato che viene da due vittorie consecutive. Una proprio contro la Reggina prima in classifica (2-1). Match dunque ad alta tensione al San Nicola. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 2 febbraio.

Bari-Virtus Francavilla streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 2 febbraio

Il match di Serie C girone C, Bari-Virtus Francavilla, in programma domenica 2 febbraio alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma detiene i diritti della Serie C e dispone di due abbonamenti: mensile a 4,99€ e annuale a 49,99€. Buona visione!