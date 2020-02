Il Bayern Monaco non vuole più fermarsi. Gli uomini allenati da Hans Dieter-Flick sono al primo posto di questa Bundesliga 2019/20 e non hanno intenzione di mollare la presa. Il pareggio interno con il Lipsia e l’ultima vittoria esterna contro il Colonia, hanno permesso ai bavaresi di mantenere il risicato vantaggio di un solo punto sul Lipsia di Timo Werner. Vittorioso in Champions League nell’ottavo di finale d’andata contro il Tottenham.

Ora, Lewandowski & co. dovranno vedersela con il fanalino di coda Paderborn. Compagine assolutamente non insidiosa, avendo collezionato solamente 16 punti in 22 giornate. Nel match d’andata, il Bayern – all’epoca allenato da Niko Kovac – riuscì a spuntarla grazie a un risicato 3-2, firmato Gnabry – autore di una doppietta a Colonia – Coutinho e Lewandowski. Il bomber polacco che sta trascinando la squadra in questa stagione. Ancora lunga e incerta. Calcio d’inizio ore 20:30, venerdì 21 febbraio.

Bayern Monaco-Paderborn streaming e diretta tv, dove vedere Bundesliga venerdì 21 febbraio

Il match di Bundesliga, Bayern Monaco-Paderborn, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sky detiene in esclusiva i diritti della Bundesliga in questa stagione. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare. Buona visione!