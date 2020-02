Affascinante match di cartello al Ciro Vigorito. Il prossimo 28 febbraio, la capolista Benevento di Filippo Inzaghi – oramai con un piede e mezzo in Serie A – se la vedrà con lo Spezia di Italiano, terzo in classifica in questo avvincente campionato di Serie B. I giallorossi di Inzaghi sono oramai avviati verso la vittoria di questo campionato cadetto: i 17 punti di vantaggio sul Frosinone di Alessandro Nesta, fanno dormire sogni tranquilli a Super Pippo. Il suo Benevento ha vinto ben 13 partite nelle ultime 16 disputate.

SEGUI BENEVENTO-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Numeri che fanno pura se si considera la grande competitività di questo campionato di Serie B. Lo Spezia di Italiano, non perde da 13 partite e lo stato di forma dei liguri è a dir poco entusiasmante. Sono cinque le vittorie per lo Spezia nelle ultime 6 gare. La partita vedrà di fronte due squadre in salute e determinate a portare a casa la vittoria. Inzaghi dovrà stare molto attento allo stato di forma dello Spezia, compagine capace di rifilare tre al Perugia targato Serse Cosmi. Calcio d’inizio ore 15, sabato 29 febbraio.

Benevento-Spezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 29 febbraio

Il match di Serie B, Benevento-Spezia, in programma sabato 29 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma mette a disposizione degli abbonati l’applicazione dedicata, attraverso la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!